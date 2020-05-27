В Севастополе расследуют драку, возникшую при демонтаже объектов на рынке

Севастопольсккие правоохранители расследуют обстоятельства происшествия и допрашивают участников драки, случившейся при демонтаже объектов несанкционированных объектов торговли.

Драку на стихийном рынке в районе площади 50-летия СССР прокомментировали в правительстве. По словам Вадима Кирпичникова, инцидент произошёл во время демонтажа нестационарных торговых объектов, и это не первый подобный случай. В апреле потасовка возникла при аналогичных обстоятельствах у торгового центра «Московский». На съёмке, которая 25 мая попала в социальные сети, видно, как некий мужчина бьёт женщину деревянным ящиком. Оказалось, что это – представитель подрядной организации, с которой правительство города заключило контракт на демонтаж. Всех участников драки сейчас опрашивает полиция.

«Возбуждены соответствующие дела, ведутся следственные действия следственным комитетом. Я просто уверен, что виновные будут наказаны. Это не говорит, что каким-то образом должны реагировать сотрудники подрядной организации, что и попало на видео. Работа соответствующая уже проведена с руководством подрядной организации, дабы ни в коем случае не реагировать на любые провокации. Хотя, конечно, сложно сказать взрослому мужчине “стоять спокойно на месте” когда тебя избивают, в том числе, и предметами тяжёлыми», – говорит руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников.

Пока идут разбирательства, борьба с нелегальными торговцами в городе продолжится, рассказал Вадим Кирпичников. За этот год предпринимателям, которые работают без документов, выдали сотни предписаний, почти 300 протоколов об административных нарушениях уже рассматривают мировые судьи.

Источник: Вести.Севастополь