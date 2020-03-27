В Севастополе растет популярность сервисов доставки еды

С завтрашнего дня по 5 апреля в Севастополе будут закрыты кафе, рестораны, бары, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг. Особое распоряжение подписал глава города Михаил Развожаев. В порядке исключения будет действовать доставка еды курьерами.
С цветами и продуктами первой необходимости волонтёры русской православной церкви идут поздравлять Лидию Давыдову. Женщина отмечает свой 88-й день рождения. Но в условиях режима повышенной готовности к ней, как и к другим пожилым людям, особое внимание. Она в зоне риска. Сейчас волонтёры навещают её регулярно. Сама Лидия Николаевна после перенесённого инсульта уже два года не выходит из дома.
«Я не могу стоять, у меня семь переломов, и спина сломана и оперирована. Ну, я вся порезанная», – делится Лидия Давыдова.
Подобная работа для волонтёров не в новинку. Они и раньше навещали пожилых граждан. Но сейчас чаще, чем обычно.
«В храмах Севастополя идёт работа по усилению контроля над такими людьми, чтобы и прихожане, и настоятели следили за теми, кому они обычно помогают и, может быть кому-то понадобится и дополнительная помощь. Сейчас составляются такие списки работа начинает вестись», – рассказывает руководитель благотворительного проекта «Город. Добро. Ты.» Юлия Яушкина.
А где-то работа наоборот – прекратилась. Вирус так или иначе повлиял на планы и жизненный уклад. Теперь многие севастопольцы стараются свести к минимуму появление в общественных местах.
Сейчас многие заведения вынуждены закрыться. В ресторанах и кафе стало гораздо меньше посетителей, но убытков пока нет. Популярностью стали пользоваться сервисы по доставке еды на дом.
В условиях пандемии кафе, столовые, рестораны и другие предприятия общественного питания по распоряжению правительства Севастополя прекращают обслуживание в залах и полностью переходят на формат доставки еды. Спрос на такие сервисы уже вырос в два раза. А службы доставки свели к минимуму шансы на передачу инфекции.
«Оплата у нас безналичная. Сейчас, в связи с коронавирусом, сделали бесконтактную доставку. Приезжает наш курьер, он обрабатывает руки антисептиком, достаёт заказ и клиент его забирает. То есть они с клиентом никак не контактируют, поэтому никакой угрозы нет», – уточняет менеджер по развитию компании по доставке еды Александр Авдеев.
Также при оформлении можно указать, чтобы пакет с едой оставили прямо у двери – без передачи в руки. Сейчас такие службы сотрудничают с кафе, ресторанами и продуктовыми магазинами. В ближайшие дни начнут и с аптеками. Сами фармацевты по закону пока не могут осуществлять доставку лекарств на дом. По списку, составленному заказчиком, курьеры будут покупать препараты, которые отпускаются без рецепта.
По поручению Михаила Развожаева, для удобства жителей правительство Севастополя создало реестр служб доставки.
Магазины доставки продуктов
Анастасия Репикова, Виталий Козловский
Источник: Вести.Севастополь