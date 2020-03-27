В Севастополе растет популярность сервисов доставки еды

С завтрашнего дня по 5 апреля в Севастополе будут закрыты кафе, рестораны, бары, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг. Особое распоряжение подписал глава города Михаил Развожаев. В порядке исключения будет действовать доставка еды курьерами.

С цветами и продуктами первой необходимости волонтёры русской православной церкви идут поздравлять Лидию Давыдову. Женщина отмечает свой 88-й день рождения. Но в условиях режима повышенной готовности к ней, как и к другим пожилым людям, особое внимание. Она в зоне риска. Сейчас волонтёры навещают её регулярно. Сама Лидия Николаевна после перенесённого инсульта уже два года не выходит из дома.

«Я не могу стоять, у меня семь переломов, и спина сломана и оперирована. Ну, я вся порезанная», – делится Лидия Давыдова.

Подобная работа для волонтёров не в новинку. Они и раньше навещали пожилых граждан. Но сейчас чаще, чем обычно.

«В храмах Севастополя идёт работа по усилению контроля над такими людьми, чтобы и прихожане, и настоятели следили за теми, кому они обычно помогают и, может быть кому-то понадобится и дополнительная помощь. Сейчас составляются такие списки работа начинает вестись», – рассказывает руководитель благотворительного проекта «Город. Добро. Ты.» Юлия Яушкина.

А где-то работа наоборот – прекратилась. Вирус так или иначе повлиял на планы и жизненный уклад. Теперь многие севастопольцы стараются свести к минимуму появление в общественных местах.

Сейчас многие заведения вынуждены закрыться. В ресторанах и кафе стало гораздо меньше посетителей, но убытков пока нет. Популярностью стали пользоваться сервисы по доставке еды на дом.

В условиях пандемии кафе, столовые, рестораны и другие предприятия общественного питания по распоряжению правительства Севастополя прекращают обслуживание в залах и полностью переходят на формат доставки еды. Спрос на такие сервисы уже вырос в два раза. А службы доставки свели к минимуму шансы на передачу инфекции.

«Оплата у нас безналичная. Сейчас, в связи с коронавирусом, сделали бесконтактную доставку. Приезжает наш курьер, он обрабатывает руки антисептиком, достаёт заказ и клиент его забирает. То есть они с клиентом никак не контактируют, поэтому никакой угрозы нет», – уточняет менеджер по развитию компании по доставке еды Александр Авдеев.

Также при оформлении можно указать, чтобы пакет с едой оставили прямо у двери – без передачи в руки. Сейчас такие службы сотрудничают с кафе, ресторанами и продуктовыми магазинами. В ближайшие дни начнут и с аптеками. Сами фармацевты по закону пока не могут осуществлять доставку лекарств на дом. По списку, составленному заказчиком, курьеры будут покупать препараты, которые отпускаются без рецепта.

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По поручению Михаила Развожаева, для удобства жителей правительство Севастополя создало реестр служб доставки.

Магазины доставки продуктов

Анастасия Репикова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь