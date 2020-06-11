В Севастополе разминировали пляж

Взрывоопасные предметы, обнаруженные на диком пляже в Каче, обезврежены севастопольскими пиротехниками МЧС.

Артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны различного калибра были обнаружены жителями поселка, гуляющими по берегу моря. Саперы оцепили зону находки и забрали боеприпасы к месту временного хранения для последующей ликвидации, сообщает пресс-служба МЧС.

Всего было найдено семь артснарядов 45 и 47 калибров и один взрыватель. Кроме этого, сотрудники чрезвычайного ведомства приняли решение об осмотре морского дня вблизи находки. Водолазы приступят к обследованию акватории в ближайшее время.

Источник: Вести.Севастополь