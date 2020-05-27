В Севастополе разрабатывают новый накопитель энергии

Ученые севастопольского государственного университета занялись разработкой совершенных электрических многофункциональных систем нового типа.

Проект СевГУ запускает совместно с Сарапульским электрогенераторным заводом. Предприятие предало ученым университета электромобиль, для проведения исследований по эксплуатации его в условиях гористой местности. Перед учеными стоит задача повысить характеристики транспорта, а также усовершенствовать его.

«Мы должны провести исследования технических характеристик, выяснить, сколько часов он может работать и какой угол наклона выдерживает. Затем внести изменения в энергосистему транспортного средства», – сообщил заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети» Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Борис Якимович.

Кроме этого, планируется разработать систему подзарядки для автомобиля, которая будет питаться от солнечных батарей. Их планируют установить на крыше и по периметру фургона. Таким же образом, с помощью солнечных панелей, может быть решена задача энергообеспечения систем беспилотного управления транспортными средствами. Создать эффективную систему зарядки ученые хотят уже к концу этого года.

Источник: Вести.Севастополь