В Севастополе разрабатывают третий пакет мер по поддержке бизнеса

Правительство Севастополя примет новый пакет мер поддержки бизнеса. Сейчас их разрабатывают. Об этом врио губернатора Михаил Развожаев заявил в ходе видеоконференции с представителями банковских и бизнес-структур.

Глава города отметил, что к региональным властям за поддержкой уже обратилась 51 компания. Сейчас правительство региона готовит список предприятий Севастополя, которые внесут в федеральный перечень системообразующих. Это нужно, чтобы власти страны отслеживали финансовое состояние организаций в условиях снижения цен на нефть и пандемии коронавируса и могли при необходимости оказать адресную помощь. Уже известно, что в этот список войдут крупные судостроительные и сельскохозяйственные предприятия.

Меры поддержки салонов красоты и других сервисов, которые не могут работать во время карантина, разрабатывает центр “Мой бизнес”. Что касается банков, соглашение с Минэкономразвития России о льготном кредитовании предпринимателей пока есть только у одной финансовой организации, работающей на полуострове. Представители банковской сферы обозначили, что сейчас популярнее стали услуги онлайн-оплаты. Банковские карты, которые в этот период заканчивают действие, продлены.

Источник: Вести.Севастополь