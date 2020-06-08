В Севастополе ремонт тротуаров на улице Гоголя завершат в августе

8 июня 2020     13
В Севастополе ремонт тротуаров на улице Гоголя завершат в августе

Ремонт тротуаров на улице Гоголя завершится к концу лета. Об этом рассказал руководитель департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Благоустройство пешеходной части будет комплексным, фактически, продолжением обновлённого центрального кольца. Тротуарную плитку уложат по чётной и нечётной стороне улицы Гоголя, от площади Ушакова до пересечения с Олега Кошевого.

«Мы должны все мероприятия закончить до конца августа. Полностью завершить 28 километров. У нас запланирована в реализации этих мероприятий», – отметил и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Егений Горлов.

Работы производят в рамках сотрудничества между правительством Москвы и Севастополя. В этом году столичные власти перевели в бюджет города на эти цели свыше 223 миллионов рублей. На эти средства благоустройство запланировано также на улицах Ивана Голубца, Николая Музыки, 4-й и 6-й Бастионной, части проспекта Генерала Острякова, а также прилегающих к ним проездах.

Источник: Вести.Севастополь

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