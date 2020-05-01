В Севастополе режим ограничений могут продлить до осени

Врио губернатора Севастополя предположил, что ограничения, действующие в городе из-за пандемии коронавируса, могут полностью снять только осенью.

Глава города подчеркнул, что ограничения будут сниматься постепенно – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Жителям города необходимо набраться терпения и привыкать к новым условиям, при этом строго следуя предписанным мерам безопасности.

«Не стоит ожидать что мы сразу вернемся к прежней жизни – такого не произойдет ни после 11 мая, ни после 1 июня. Ситуация будет достаточно длительной. Нужно просто научиться жить в новых условиях. Если мы научимся соблюдать дезинфекцию, научимся носить маску в общественном транспорте и магазинах, ограничим необязательные передвижения, то мы сможем контролировать ситуацию и наша система здравоохранения спокойно будет справляться с эпидемией. Возможно мы вынуждены будем жить в таком режиме до осени», – сказал Михаил Развожаев.