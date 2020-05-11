В Севастополе режим самоизоляции будет действовать еще неделю

11 мая 2020     42
В Севастополе режим самоизоляции будет действовать еще неделю

Сегодня на заседании городского оперативного штаба, который состоялся после выступления Владимира Путина, было озвучено, что режим самоизоляции в Севастополе будет продлен до 17 мая включительно.

По данным на 11 мая, в Севастополе с начала пандемии зафиксировано 126 случаев коронавируса, 24 человека уже выздоровели.

Также врио губернатора города поручил членам правительства в короткие сроки представить механизмы реализации мер, предложенных президентом. 

С 12 мая в городе заработают частные медклиники. Также послабление делается еще для ряда отраслей. Но если возникнут новые очаги инфекции, город может вернуться к прежним мерам, предостерег врио губернатора. 

В Крыму указом главы республики режим ограничений продлен до конца мая. 

Источник: Вести.Севастополь

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