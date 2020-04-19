В Севастополе режим самоизоляции продлён до 30 апреля

19 апреля 2020     22
В Севастополе режим самоизоляции продлён до 30 апреля

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о продлении на территории города Севастополя действия режима повышенной готовности до 30 апреля включительно. 

Гражданам запрещено выходить из дома без необходимости. Покидать свои жилища разрешается для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула животных на расстоянии 100 метров от дома, а также для следования на работу, но только при наличии спецпропуска.

Посещение лесов, набережных, площадей, музеев-заповедников и природных парков запрещено. Кроме этого, документ ограничивает в рекомендательном порядке посещение кладбищ и туристические поездки.

В Севастополе откроются оптики и ветеринарные клиники, а дежурные группы в школах и детских садах продолжат работу в прежнем режиме. 

Источник: Вести.Севастополь

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