В Севастополе росгвардейцы задержали мужчину, спускавшего колёса из мести

Ночью, при патрулировании улиц Ленинского района, сотрудники управления вневедомственной охраны заметили мужчину, который спускал колёса припаркованного автомобиля.

Задержанный пояснил свои действия местью. За несколько часов до происшествия у него случился конфликт с владельцем автомобиля.

Личность хулигана была установлена, им оказался житель Ростова-на-Дону, 1960 года рождения, приехавший в Севастополь на заработки. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Вести.Севастополь