В Севастополе Росгвардия отмечает четвёртую годовщину основания

27 марта 2020     20
В Севастополе Росгвардия отмечает четвёртую годовщину основания

Войска национальной гвардии Российской Федерации отмечают годовщину со Дня своего образования.

Главному управлению Росгвардии по Республике Крым и Севастополю четыре года. Войска обеспечивают безопасность проведения мероприятий различного уровня, участвуют в задержании преступников, обезвреживании взрывоопасных предметов.

Сотрудники ОМОН и СОБР успешно выполняют задачи на Северном Кавказе и в Ростовской области. В 2020 году под охрану Росгвардии взяты кареты скорой помощи и общественный транспорт, оборудованный тревожными кнопками. Росгвардия обеспечивает охрану и особо важных объектов: Крымского моста, энергомоста, газового перехода. В международном детском центре «Артек» дополнительно сформирована морская рота для охраны акватории.

«Мы сейчас возводим, заканчиваем уже в Керчи строительство зданий, сооружений под размещение керченского отряда ОМОН, заканчиваем уже. В Симферополе под размещение ОМОНа Симферополя на улице Киевская. Думаю, в апреле месяце введем в эксплуатацию, – рассказывает начальник ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Степан Гайдаржийский. – На сегодняшний день развернули большое строительство в Севастополе. Объектов, как инфраструктуры для размещения подразделения ОМОН, СОБР, воинской части, так и для проживания личного состава».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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