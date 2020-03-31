В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции

В Севастополе из-за коронавируса вводится режим всеобщей самоизоляции для всех жителей.

С 1 апреля гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы. Соответствующий указ подписал сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Разрешено посещение магазинов и выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Также в городе усилен контроль за въездом в город, установив на административной границе специальные пункты пропуска.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь