В Севастополе с 15 июня возобновится работа сферы развлечений

26 мая 2020     18
В Севастополе с 15 июня возобновится работа сферы развлечений

Сегодня в России – День предпринимателя. Из-за пандемии они переживают не лучшие времена. Наболевшие вопросы и перспективы восстановления экономики представители бизнеса обсудили по видеоконференцсвязи с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. 

Запрет на размещение гостей города в отелях продлён до середины месяца. Зато с 15 июня возобновят работу: сфера морских перевозок, туризма и развлечений. Окончательное решение примут в четверг на заседании оперативного штаба. Михаил Развожаев напомнил предпринимателям и о мерах поддержки.

 «Максимальное количество мер приняли на региональном уровне. Последний пакет, который Президент озвучил, сейчас вся нормативка приходит, включая и кредит, который очень все ждут под 2%. В случае сохранения сотрудников будет списываться не только процент, но и тело кредита», – говорит врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

До конца подачи заявлений на получение субсидий осталось несколько дней. Подходит к концу и срок приёма документов в налоговые органы. Чтобы оформить субсидию за апрель, необходимо отправить заявку через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, по почте или оставив заявление в специальных боксах в инспекциях ФНС.

Источник: Вести.Севастополь

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