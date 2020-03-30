В Севастополе с 31 марта ужесточают карантинные меры

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев ужесточил ограничительные меры, сообщает пресс-служба правительства.

Так междугороднее автобусное сообщение приостанавливается не до 5 апреля, как было сказано ранее, а до 14-го.

С 31 марта по 14 апреля нельзя будет оказывать услуги по перевозке пассажиров на маломерных, прогулочных и иных судах, нельзя будет сдать суда в аренду. Выход в море для прогулок, любительской рыбной ловли и в иных личных целях запрещен.

Предприятия ЖКХ в эти дни не будут взыскивать задолженность по оплате коммунальных услуг и начислять пени при несвоевременной оплате. Наличие задолженности не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидий на оплату жилья или коммунальных услуг.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта photoshare.ru

Источник: Вести.Севастополь