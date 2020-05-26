В Севастополе с начала июня откроются образовательные центры

Для некоторых сфер бизнеса в Севастополе ослабляют действие ограничительного режима. В ближайшее время возобновят работу общепит и частные образовательные учреждения.

Наболевшие вопросы представители бизнеса обсудили по видеоконференции с врио губернатора Севастополя. Один из них касался сферы общепита. Сейчас большая часть заведений работает в режиме доставки еды. Выручка заметно снизилась. И с 1 июня в Севастополе позволили открыть летние террасы. С 15 числа – кафе и рестораны смогут работать уже в полноценном режиме. Также с начала месяца откроют образовательные центры, в том числе языковые школы, чтобы дети смогли тщательно подготовиться к экзаменам.

Источник: Вести.Севастополь