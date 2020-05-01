В Севастополе садовым товариществам воду начнут подавать по графику

1 мая 2020     12
В Севастополе садовым товариществам воду начнут подавать по графику

С 15 мая вводятся ограничения на подачу воды садовым товариществам в Южной части города.

Ограничение не коснется тех СТ, которые имеют договоры на круглогодичное обслуживание по уменьшенному объему водомера. Им питьевое водоснабжение будет подаваться в полном объеме.
Товарищества, имеющие на балансе скважины технической воды должны предоставить информацию о них в Севприроднадзор и ГУПС «Водоканал». О нерабочих скважинах также необходимо сообщить. Ведомства готовы оказать жителям города техническую помощь в восстановительных работах скважин.
График подачи воды в садовые товарищества размещен на сайте правительства Севастополя. В нем могут появиться изменения и корректировки.
Обсудить вопросы касающиеся водоснабжения СТ в летний период, можно в диспетчерской службе ГУПС «Водоканала» по телефонам: 54-42-68, 54-47-80, а также в отделе недропользования Севприроднадзора – 49-25-52

Источник: Вести.Севастополь

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С 15 мая вводятся ограничения на подачу воды садовым товариществам в Южной части города. Ограничение не коснется тех СТ, которые …



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