В Севастополе сферу торговли ждут новые ограничения

1 мая 2020     1
В Севастополе сферу торговли ждут новые ограничения

Врио губернатора Михаил Развожаев сообщил в эфире севастопольского телеканала о том, что в ближайшее время будет введено обязательное ограничение одновременного нахождения людей в торговых залах.

Глава города сообщил, что в Севастополе откроются мастерские по ремонту бытовой техники и магазины строительной техники при соблюдении необходимых мер безопасности. При этом, торговым точкам необходимо соблюдать установленную профилактику: масочный режим, дезинфекцию помещений и дистанцию между посетителей.

Кроме этого, власти планируют в ближайшее время законодательно ограничить количество посетителей в торговых залах. Для этого установят счётчики посетителей, которые помогут ограничить нахождение большого числа граждан в помещениях.

Севастопольские автошколы пока что свою работу возобновлять не будут.

Источник: Вести.Севастополь

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