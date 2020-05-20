В Севастополе сформированы две «коронавирусные» бригады скорой помощи

В Севастополе врачи и фельдшеры уже начали получать так называемые президентские выплаты – по 50 и 25 тысяч рублей соответственно. В первую очередь это члены специализированных медицинских бригад, которые работают с пациентами с COVID-19 и с подозрением на этот диагноз. Сейчас в городе их две. Принято решение о ротации этих бригад, состав мобильных групп будет меняться при согласии сотрудников.

В Севастополе врачи и фельдшеры уже начали получать так называемые президентские выплаты – по 50 и 25 тысяч рублей соответственно. В первую очередь это члены специализированных медицинских бригад, которые работают с пациентами с COVID-19 и с подозрением на этот диагноз. Принято решение о ротации этих бригад, состав мобильных групп будет меняться при согласии сотрудников.

«Они могут переводиться в медицину катастроф. Естественно, будем проводить отбор. Работа специфическая, работа очень сложная. У нас все сотрудники МК работают только в противочумных костюмах. Нужно иметь хорошую физподготовку и стрессоустойчивость. Две бригады. В бригаду входит три человека: два фельдшера и водитель», – рассказала главный врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Севастополе Татьяна Стульба. «Все врачи, которые выезжают на случаи в ПЧК, на случаи ОРВИ, высокой температуры – все признаки, которые потенциально могут быть коронавирусными, они должны получить президентскую надбавку. Все, кто не выезжает в ПЧК, на другие нозологии, они просто находятся в зоне риска. Потому что могут вызывать по одному, а в итоге оказывается другое. При этом, если так оказалось, эти случаи тоже должны фиксироваться и дополнительно мотивироваться», – сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Согласно постановлению правительства страны, медики из группы риска тоже имеют право на стимулирующие выплаты. Сейчас обсуждаются и дополнительные меры поддержки на региональном уровне. В том числе для категорий медперсонала, которые не вошли в постановление федерального правительства. Глава города пообещал провести встречи с коллективами всех медицинских учреждений Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь