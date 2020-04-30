В Севастополе SIM-карту можно получить, не выходя из дома

В условиях действующего режима самоизоляции адресную доставку товаров ввели не только рестораны и аптеки. Курьеров на дом клиентам стал отправлять один из крупнейших крымских операторов связи. Но в отличие от бытовых услуг, цифровые связаны с обязательной идентификацией и обработкой персональных данных. Как соблюдаются требования закона при дистанционном распространении SIM-карт?

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Курьер Win mobile распространяет, пожалуй, самую востребованную в последнее время услугу – возможность, оставаясь дома, связаться практически с любым человеком. В путь он отправляется на следующий рабочий день после того, как оформлен заказ. Приём заявок через сайт, позволяет оператору связи соблюсти требования к обработке персональных данных. Но остаётся ещё обязательная проверка личности заказчика SIM-карты. И поскольку единый алгоритм дистанционной идентификации в России ещё не утверждён, клиентам в Крыму предлагают подтвердить сведения о себе при получении SIM-карты.

«В согласованное с абонентом время приезжает наш специалист, который привозит стартовый комплект для абонента и оформляет, ну проверяет его персональные данные. Если необходимо там проверяет паспорт, заполняет регистрационную форму абонента и передаёт ему уже готовую SIM-карту, которой можно начинать пользоваться», – рассказывает Сергей Рубцов, генеральный директор ООО “К-ТЕЛЕКОМ”.

Ежедневно специалисты Win mobile доставляют больше сотни SIM-карт по всей территории Крымского полуострова. Для тех, кто сейчас остался без работы и вынужденно находится дома предусмотрены скидки. Их можно оформить до конца мая.

«Мы честно сидим дома, в частности я. И сложилась ситуация, что понадобилась SIM-карта. Выслали курьера по моему адресу. Это очень-очень удобно», – говорит Ольга Рысьева.

Возможность дистанционного заказа SIM-карт оператор планирует сохранить и после окончания режима самоизоляции. Она может быть полезна жителям отдалённых посёлков, где нет салонов связи.

Олег Смирнов, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь