В Севастополе сироты получат льготы на поступление в кадетские классы Следкома

Приём документов в филиал Кадетского корпуса Следственного комитета России продлён до 15 июля. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса. Половину учебных мест планируют выделить детям-сиротам. Филиалу временно предоставили помещения во втором корпусе Инженерной школы. Сейчас там идёт ремонт.

<!-- -->

Дресс-код официально-рабочий. В костюме и каске заместитель директора кадетского корпуса проводит контроль строительства кабинетов, в которых будут учиться кадеты. А пока здесь обсуждают цвет стен. Для кадетского корпуса выделили четыре класса. Хотя это временно, но условия у кадет особые – так для них предусмотрен отдельный выход из школы для занятий строевой подготовкой.

В первый набор попадут 96 человек – как мальчики, так и девочки. Прием документов от школьников продлили до 15 июля.

«Планируется присвоение званий: вице-младший сержант, вице-сержант – это уже кто как заслужит, должности определенные будут для младшего командного состава: заместители командиров взводов, командиры отделения. Они будут проверять наличие личного состава, у нас первым делом будет дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина», – говорит руководитель отдела воспитательной работы Севастопольского филиала ФГКОУ “Санкт-Петербургский кадетский корпус СКР” Пётр Воронин.

Во втором корпусе учебного заведения смонтируют систему видеонаблюдения, но записи из кадетских кабинетов для охраны инженерной школы будут недоступны. Для кадет в крыле установят свой контрольно-пропускной пункт.

«Мы предусматриваем отдельное помещение вахтера. Сейчас прорабатывается этот вопрос, либо это будет помещение, либо это будет просто зона, выделенная при входе в корпус для кадетов. В ней будет находиться человек, у него будет компьютер. Значит, сейчас Следственный комитет должен предоставить техническое задание на этот компьютер», – рассказал начальник отдела строительного контроля ГКУ ГС “ЕДКС” Севастополя Артур Караменов.

По требованиям Следственного комитета в кабинете будет камера видеонаблюдения с обзором на 360 градусов. Интерактивная доска и 12 парт, рассчитанные на 24 учащихся. Преподавать будут как общие дисциплины, так и предметы дополнительного образования.

Сейчас выполняются работы по благоустройству. Параллельно на Корабельной стороне идет строительство отдельного здания, которое даст больше возможностей для профильного обучения.

«Ориентировочно через два года мы въезжаем в новое здание и там начнем функционировать уже по полной программе. Здесь мы тоже уже будем функционировать, но это уже будет наше здание, полностью, отданное нам», – пояснил заместитель директора по воспитательной работе кадетского корпуса Следственного комитета России Пётр Воронин.

Ремонт кабинетов в Инженерной школе планируют закончить к июлю, чтобы в сентябре принять первых учеников.

Екатерина Копыткова, Антон Терешкин, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь