В Севастополе снесут около 10 незаконных зданий

До конца года городские власти планируют снести в Севастополе около 10 незаконных зданий. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Одну из таких построек – многоквартирный жилой дом, возведённый на участке для индивидуального строительства, сегодня начал демонтировать собственник. Сделать это его обязал суд еще пять лет назад. Однако застройщик не спешил приступать к сносу. Городские власти разработали проект демонтажа и теперь собственнику предстоит возместить его стоимость, заявил руководитель департамента городского хозяйства.

«Мы, в свою очередь, будем смотреть, куда он денет мусор строительный, потому что это тоже у нас регламентировано документами на территории города Севастополя. Нельзя сегодня без разрешительной документации произвести перемещение отходов строительных, грунтов. Соответственно, нам необходимо, это тоже выполнить, чтобы данный дом не оказался в какой-нибудь лесополосе или в каких-то участках, где не разрешено хранение и складирование данных отходов», – отметил и. о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Представители жилищного кооператива, в то же время, заявили, что городские власти приняли решение об изъятии земельного участка в связи с неисполнением решения суда. Теперь, однако, собственник готов привести здание в соответствие с назначением.

«У суда есть возможность, в том числе, утвердить мировое соглашение, которое может быть подписано губернатором – председателем правительства города Севастополя, собственником земельного участка в настоящее время подано обращение на имя губернатора города Севастополя о сохранении данного объекта», – рассказала представитель ЖСК «Проезд Стрелецкий, 14» Анастасия Ахмадиева.

Источник: Вести.Севастополь