В Севастополе соцработники продолжают помогать пожилым людям и инвалидам

Сотрудники городского комплексного центра социального обслуживания продолжают оказывать услуги на дому пожилым людям и инвалидам в условиях пандемии коронавируса.
На дому на социальном обслуживании находятся 674 севастопольца, им помогают 73 соцработника. Всего с начала действия режима повышенной готовности ими оказано порядка 14 тысяч услуг.
«В случае экстренной помощи человеку, находящемуся в опасной жизненной ситуации, сбор документов и признание его нуждающимся в социальном обслуживании проводится в течение нескольких часов», – рассказала директор комплексного центра Наталья Авсейкова.
Сотрудники учреждения приходят к подопечным в спецодежде, они снабжены средствами защиты и соблюдают необходимые меры предосторожности.
Источник: Вести.Севастополь