В Севастополе соцработники продолжают помогать пожилым людям и инвалидам

24 апреля 2020     8
В Севастополе соцработники продолжают помогать пожилым людям и инвалидам

Сотрудники городского комплексного центра социального обслуживания продолжают оказывать услуги на дому пожилым людям и инвалидам в условиях пандемии коронавируса.

На дому на социальном обслуживании находятся 674 севастопольца, им помогают 73 соцработника. Всего с начала действия режима повышенной готовности ими оказано порядка 14 тысяч услуг.

«В случае экстренной помощи человеку, находящемуся в опасной жизненной ситуации, сбор документов и признание его нуждающимся в социальном обслуживании проводится в течение нескольких часов», – рассказала директор комплексного центра Наталья Авсейкова.

Сотрудники учреждения приходят к подопечным в спецодежде, они снабжены средствами защиты и соблюдают необходимые меры предосторожности.

Источник: Вести.Севастополь

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