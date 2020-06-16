В Севастополе состоялась репетиция Парада Победы

В Севастополе прошла первая репетиция празднования 75-летия Победы. Парадные расчёты пешим шагом, в сопровождении бронетехники, проследовали по центральным улицам города.
В тренировке участвовал личный состав подразделений Черноморского флота, соединений Южного Военного округа, МЧС и Росгрвардии, а также курсанты высшего военно-морского училища имени Нахимова и юнармейцы. Впервые за пять лет в параде задействован сводный расчёт военнослужащих-женщин. Колонна бронеавтомобилей, пусковых ракетных комплексов и других образцов вооружений проедет на параде 24-го июня вместе с историческими машинами: “Катюшей”, танками “Т-34”, “ИС-2”. Следующая репетиция запланирована на 18 июня.
Источник: Вести.Севастополь