В Севастополе состоялась репетиция Парада Победы

16 июня 2020     11
В Севастополе состоялась репетиция Парада Победы

В Севастополе прошла первая репетиция празднования 75-летия Победы. Парадные расчёты пешим шагом, в сопровождении бронетехники, проследовали по центральным улицам города.

В тренировке участвовал личный состав подразделений Черноморского флота, соединений Южного Военного округа, МЧС и Росгрвардии, а также курсанты высшего военно-морского училища имени Нахимова и юнармейцы. Впервые за пять лет в параде задействован сводный расчёт военнослужащих-женщин. Колонна бронеавтомобилей, пусковых ракетных комплексов и других образцов вооружений проедет на параде 24-го июня вместе с историческими машинами: “Катюшей”, танками “Т-34”, “ИС-2”. Следующая репетиция запланирована на 18 июня.

Источник: Вести.Севастополь

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