В Севастополе сотрудника Росгвардии наградили за спасение подростка

Старший лейтенант Тимур Чучунов помог спасти жизнь 16-летнему севастопольскому школьнику.

Служащий севастопольского полка Росгвардии, старший лейтенант Тимур Чучунов, удостоен медали «За спасение».

В октябре 2019 года он с подчинёнными пришёл на помощь подростку, упавшему в цистерну с мазутом в заброшенной котельной на территории СевГУ.

Работник вуза, услышавший крики школьника, сообщил об этом в расположенную рядом воинскую часть. В цистерне с остатками мазута горело топливо, помещение было задымлено. Тимур Чучунов дважды спускался к подростку, не смог вытащить его самостоятельно, но помог сориентироваться прибывшим сотрудникам МЧС, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Источник: Вести.Севастополь