В Севастополе сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека помогают пенсионерам

10 апреля 2020     1
В Севастополе сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека помогают пенсионерам

В Севастополе одиноким инвалидам привозят продукты в особом порядке. Совместно с городским волонтёрским штабом доставлять бесплатные наборы начали сотрудники аппарата по правам человека. 

Координация и списки не нужны. У этих волонтёров – своя программа. В штаб «Мы Вместе» сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека приходят только за масками и продуктовыми наборами. Остальные вводные данные известны заранее.

«В обеденный перерыв выезжаем, развозим тем инвалидам и самоизолированным, которые не могут выйти, – говорит уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. – Они стали беспомощны. Продовольственная помощь – это очень важная составляющая для них в нынешний момент. Они остаются благодарны за то, что про них не забыли».

Большинство сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека теперь работают удалённо, принимают обращений в основном через интернет. Адреса и фамилии севастопольцев, которые нуждаются в личном визите, сообщили в организации инвалидов. Всего городские организации предоставили в аппарат уполномоченного список из 37 адресов.

Сложнее всего, говорят волонтёры, оказалось работать с глухими людьми, потому что предупредить их заранее о том, что пришла помощь, оказывается очень непростой задачей. Но после того, как дверь открыта, всё становится понятно без слов. О работе волонтёров знают даже те, с кем визит заранее не согласовывали. Общение максимально короткое и на расстоянии. Даже на радушные приглашения волонтёры не реагируют – регламент.

«Сказали не ходить никуда – так я не хожу. Почему – потому что, во-первых, я плохо вижу – инвалид по зрению. Мне надо, чтобы кто-то рядом со мною был. Если нет, то я сама плохо иду», – рассказала Галина Беспалова.

По адресам из списка волонтёры будут приезжать раз в несколько дней.

Евгения Квашнина, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

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