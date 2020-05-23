В Севастополе сотрудники МЧС патрулируют леса и дачи

Сотрудники МЧС проводят комплексные рейды по обнаружению нарушителей правил пожарной безопасности в садоводческих хозяйствах и в лесных массивах.

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Инспекторы проверили дачный сектор, прилегающий к севастопольским лесам и провели для граждан инструктажи, посвящённые профилактике пожаров. Разъяснительную работу подкрепили раздачей тематических листовок.

В своей работе сотрудники чрезвычайного ведомства используют беспилотную авиацию. Техника способна с расстояния до двух километров зафиксировать возгорание.

В Севастополе продолжается пожароопасный сезон и запрет на посещение лесов из-за особой пожарной опасности сохраняется. Во время действия режима гражданам запрещено въезжать в леса на автомобилях, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

Источник: Вести.Севастополь