В Севастополе совместное распитие спиртного закончилось грабежом

13 мая 2020     11
В Севастополе совместное распитие спиртного закончилось грабежом

В дежурную часть по Ленинскому району Севастополя обратился 39-летний житель Крыма, который заявил, что у него открыто похитили планшет и деньги.

Полицейские выяснили, что во время распития спиртных напитков между мужчиной и его приятелем произошёл конфликт, во время которого знакомый избил потерпевшего, забрал у него планшетный компьютер и 2,5 тысячи рублей. Украденный гаджет подозреваемый продал, а деньги потратил.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по «Грабёж» с санкцией до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Музей Черноморского флота запустил онлайн-экскурсии
Музей Черноморского флота запустил онлайн-экскурсии

Музей Черноморского флота выходит в интернет – сотрудники учреждения открыли YouTube-канал, где начали публиковать видеоэкскурсии по выставочным залам и фондам …


В Севастополе на Северной стороне ограничат движение транспорта
В Севастополе на Северной стороне ограничат движение транспорта

Временное ограничение движения транспорта на Северной стороне Севастополя введут для ремонта воздушной линии электропередач. Ограничения коснутся всех средств, кроме транспорта …


В Севастополе совместное распитие спиртного закончилось грабежом
В Севастополе совместное распитие спиртного закончилось грабежом

В дежурную часть по Ленинскому району Севастополя обратился 39-летний житель Крыма, который заявил, что у него открыто похитили планшет и …


СК расследует инциденты с ИВЛ в Москве и Петербурге
СК расследует инциденты с ИВЛ в Москве и Петербурге

11:42 Следственный комитет занимается расследованием инцидентов с аппаратами ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба …


СМИ: «Динамо» интересуется двумя футболистами «Енисея»
СМИ: «Динамо» интересуется двумя футболистами «Енисея»

11:50 Московский футбольный клуб «Динамо» близок к приобретению двух игроков красноярского «Енисея». РИА Новости Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты