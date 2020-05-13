В Севастополе совместное распитие спиртного закончилось грабежом

В дежурную часть по Ленинскому району Севастополя обратился 39-летний житель Крыма, который заявил, что у него открыто похитили планшет и деньги.

Полицейские выяснили, что во время распития спиртных напитков между мужчиной и его приятелем произошёл конфликт, во время которого знакомый избил потерпевшего, забрал у него планшетный компьютер и 2,5 тысячи рублей. Украденный гаджет подозреваемый продал, а деньги потратил.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по «Грабёж» с санкцией до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь