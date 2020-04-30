В Севастополе создали комиссию по завершению строительства КОС «Южные»

Объём работ, которые необходимо выполнить на канализационных очистных сооружениях «Южные» в Балаклаве, оценит специально созданная комиссия. Ее возглавил заместитель губернатора города Владимир Базаров.

Речь идёт о работах, которые не доделал предыдущий подрядчик, но которые нужно провести, чтобы новая компания могла возобновить стройку. Стоимость работ будет проиндексирована с учётом инфляции и изменившегося проекта, сообщили сегодня на заседании правительства города.

Врио губернатора Севастополя рассчитывает, что уже в июне будет заключен контракт с новым подрядчиком.

Источник: Вести.Севастополь