В Севастополе создан центр помощи Италии

В состав центра помощи Италии вошли несколько общественных организаций и предприятий Севастополя.

Россия для борьбы с вирусом отправила на Апеннины 15 спецсамолетов Ил-76 с гуманитарной помощью, оборудованием и специалистами. Ранее ассоциация итальянских адвокатов выступила против продления антироссийских санкций. Это её глава – Алессандро Мария Тирелли – просил о помощи Владимира Путина. Итальянец поговорил и с севастопольцами.

Санкции – не повод для отказа людям, попавшим в беду из-за пандемии коронавируса, считают в союзе помощи Италии. В сложной ситуации людям на выручку пришла Россия. И уже не в первый раз, отмечают собравшиеся.

«В 1908 году после страшнейшего землетрясения, где погибли более 200 тысяч жителей города, русские моряки бросились сразу на помощь этому народу», – рассказал Анатолий Борисов, председатель севастопольского отделения «Всероссийского союза ветеранов».

2000 респираторов, несколько сотен костюмов химической защиты, очки и перчатки. Всё закуплено исключительно на собственные средства участников союза помощи Италии. В его составе три общественных организации и два предприятия.

«Есть еще одна причина: я байкер. Может, это не видно, но я байкер, и в нашем сообществе существует железное правило: мы не бросаем человека без помощи», – говорит Максим Соболев, первый заместитель директора ООО «Черноморнефтегаз Газификация».

Но всё собранное отправить в Италию сегодня невозможно. До 1 июня действует запрет на вывоз из России жизненно необходимых вещей, исключение – официальная гуманитарная помощь. Общественники отправили письмо депутату Государственной Думы Инге Юмашевой, за резолюцией в ближайшее время она должна обратиться к председателю правительства страны Михаилу Мишустину. В Италии, тем временем, записывают свои обращения к севастопольцам.

«Я бы сказал, что мы как итальянцы юга обращаемся к жителям Севастополя прежде всего с предложением своей дружбы. Если севастопольцы смогут нам помочь предоставить нужные средства защиты, мы будем рады принять эту помощь. В долгосрочной перспективе нас интересует дружба долгая и глубокая», – говорит Алессандро Мария Тирелли, глава ассоциации адвокатов Италии.

Эксперты считают, что это переломный момент в политике, и он реально может изменить отношения двух стран. А пока решаются организационные вопросы, жители Севастополя запустили в интернете флешмоб в поддержку своих итальянских друзей.

<!-- -->

Оксана Колесникова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь