В Севастополе стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

Несмотря на введённый в городе режим повышенной готовности и изменение работы онкодиспансера, там продолжают выявлять у севастопольцев злокачественные новообразования. 117 случаев зарегистрировано только в апреле.

В целом увеличилось число заболеваний, обнаруженных на ранней стадии.

Сейчас попасть на прием к онкологу можно только по записи через call-центр. Тем не менее, прием всех, кто обращается впервые, и пациентов с признаками прогрессии ведется без ограничений. Режим лечения организован таким образом, чтобы минимизировать необходимость посещений учреждения: онкобольные входят в группу риска и могут легко заразиться коронавирусом. В стационар не пропускают родственников.

В прежнем режиме работает выездная патронажная служба паллиативной помощи. Количество вызовов в апреле возросло на 16%, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В онкологическом диспансере организованы дополнительные телефонные линии, они указаны на сайте медучреждения: http://sevonco.ru.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь