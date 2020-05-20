В Севастополе стартовал конкурс «Акварели Балаклавы»

О его проведении на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил известный севастопольский культурный пропагандист, заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым Денис Бурганов.

Принять участие в конкурсе «Акварели Балаклавы» могут все желающие, вне зависимости от возраста. Принимаются работы любителей и профессионалов.

«Всех, кому близка и дорога Балаклава. А также всех, кто является поклонником самой сложной техники живописи, которой является акварель», – отметил Денис Бурганов.

Победители конкурса получат уникальные призы. За первое место наградят акварелью кисти Анатолия Терентьева. За второе и третье – буклетами, куда вошли 33 работы мастера.

Конкурс «Акварели Балаклавы» будет проходить впервые. И если он будет иметь успех, и вызовет интерес у балаклавцев, севастопольцев и крымчан, то, возможно, следующий конкурс посвятят художнику Анатолию Тереньеву и назовут его именем. Подробности на странице Дениса Бурганова ВКонтакте.

Первый приз конкурса

Источник: Вести.Севастополь