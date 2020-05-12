В Севастополе стартовал конкурс добровольческих инициатив «Регион добрых дел»

В Севастополе начали принимать заявки для участия во всероссийском этапе конкурса “Регион добрых дел”.

Лучшие проекты, направленные на развитие добровольческого движения, получат государственное финансирование – от 300 тысяч до 15 миллионов рублей. Рассказать о своей инициативе и выиграть гранты могут активисты некоммерческих организаций, а также работники бюджетных учреждений и члены органов территориального общественного самоуправления. Заявки принимаются до 17 мая по телефону 8 (988) 320-51-93 или же на электронную почту проекта rdd_sevastopol@mail.ru, с пометкой “на конкурс”.

Источник: Вести.Севастополь