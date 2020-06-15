В Севастополе стартовала акция для активных пассажиров городского транспорта

15 июня 2020     16
В Севастополе стартовала акция для активных пассажиров городского транспорта

Севастополе запустили сервис “Активный пассажир”. Теперь у горожан есть возможность оставить отзыв о поездке в троллейбусе или автобусе на специальном сайте.

Информация мгновенно попадет перевозчику и в департамент транспорта. А владельцы ЕГКС смогут получить бонусы за свои отзывы, которые будут начисляться до 30 августа. Организаторы таким образом рассчитывают улучшить качество обслуживания на городских маршрутах. Пока в акции участвуют 100 единиц транспорта «Севэлектроавтотранса», до конца недели к ней подключат весь подвижной состав предприятия.

«Все, что нужно пассажиру – это найти инфокота, считать QR-код, перейти по ссылке, ответить на все вопросы, оставить комментарии и за это каждый пассажир получает баллы. Один раз в неделю начисляется пяти самым активным, которые оставляют активно комментарии не только негативные, но и позитивные, начисляется 500 рублей на карту ЕГКС», – рассказала руководитель приоритетных проектов компании ЕГКС Екатерина Манохина.

Акция не распространяется на льготные карты, так как они дают право бесплатного проезда. Но их владельцы могут также оставлять отзывы. Также инфо-коты появятся на остановках. Подробнее об акции можно узнать на сайте ЕГКС и в социальных сетях.

Источник: Вести.Севастополь

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