В Севастополе стартует конкурс грантов для молодых предпринимателей

В Севастополе с 30 апреля по 18 мая состоится прием конкурсных заявок на предоставление грантовой поддержки молодым предпринимателям Севастополя «Легкий старт». Размер грантов составит до 300 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе приглашаются претенденты не старше 35 лет. Цель проекта, по словам директора департамента экономического развития Дениса Профатилова – вовлечь молодежь в предпринимательскую деятельность и создать в городе новые рабочие места.

Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко отметила, что особое внимание будет уделено конкурсантам, разработавшим онлайн-проекты, а именно: интернет-магазины и онлайн-платформы.

«В связи с коронавирусной инфекцией остро встал вопрос онлайн-продаж, которые пока у нас развиты не столь сильно», – подчеркнула Литовко.

Порядок проведения конкурса размещен на сайте правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь