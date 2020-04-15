В Севастополе студенческие отряды пройдут онлайн-обучение

Руководители штабов студенческих отрядов Севастополя пройдут обучение в онлайн-формате.

На образовательном портале Mail.ru с 15 по 30 апреля пройдет онлайн – обучение для руководителей штабов студенческих отрядов. Всего участниками курса станут 2,5 тысячи студентов со всей России. Севастополь представят 33 человека.

Для учащихся онлайн-школы пройдут управленческие тренинги, специалисты раскроют секреты проведения успешных пиар-кампаний и переговоров, научат правильному взаимодействию с представителями СМИ и работе в социальных сетях.

Целью проекта является подготовка руководителей штабов студенческих отрядов, способных управлять и координировать работу студентов в образовательной организации.

По итогам прохождения обучения и успешного выполнения выходного тестирования участники получат электронные сертификаты о прохождении первого этапа ОШК, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь