В Севастополе суд рассмотрит три дела нарушителей режима самоизоляции

Жители Севастополя, которые нарушили правила режима повышенной готовности, действующего в городе в настоящее время, отправятся под суд.
В Нахимовском районном суде города Севастополя рассматриваются дела об административных правонарушениях в отношении троих граждан. Как сообщает пресс-служба суда, согласно информации, поступившей из департамента общественной безопасности города, обвиняемые находились на улице без уважительных причин.
Рассмотрение материалов назначено на 16 и 28 апреля.
Источник: Вести.Севастополь