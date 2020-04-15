В Севастополе суд рассмотрит три дела нарушителей режима самоизоляции

15 апреля 2020     1
В Севастополе суд рассмотрит три дела нарушителей режима самоизоляции

Жители Севастополя, которые нарушили правила режима повышенной готовности, действующего в городе в настоящее время, отправятся под суд.

В Нахимовском районном суде города Севастополя рассматриваются дела об административных правонарушениях в отношении троих граждан. Как сообщает пресс-служба суда, согласно информации, поступившей из департамента общественной безопасности города, обвиняемые находились на улице без уважительных причин.

Рассмотрение материалов назначено на 16 и 28 апреля.

Источник: Вести.Севастополь

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