В Севастополе суд рассмотрит три дела нарушителей режима самоизоляции

Рассмотрение материалов назначено на 16 и 28 апреля.

В Нахимовском районном суде города Севастополя рассматриваются дела об административных правонарушениях в отношении троих граждан. Как сообщает пресс-служба суда, согласно информации, поступившей из департамента общественной безопасности города, обвиняемые находились на улице без уважительных причин.

Жители Севастополя, которые нарушили правила режима повышенной готовности, действующего в городе в настоящее время, отправятся под суд.

В Севастополе суд рассмотрит три дела нарушителей режима самоизоляции Жители Севастополя, которые нарушили правила режима повышенной готовности, действующего в городе в настоящее время, отправятся под суд. В Нахимовском районном …



Свято-Владимирский собор откроют на Пасху Пропуск прихожан в Свято-Владимирский кафедральный собор 18 и 19 апреля будет организован через центральную входную группу. Вечерняя служба 18 апреля …



В Севастополе оправдан участковый полиции Севастопольский суд признал невиновным участкового уполномоченного, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Сотрудник ОУУП и ПДН ОМВД России по Гагаринскому району …



Троллейбусы №14 и 17 выйдут на маршруты С этого дня на линию вышли троллейбусы №14 и №17. На каждом маршруте будет работать по 10 машин, сообщает «Севэлектроавтотранс». …

