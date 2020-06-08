В Севастополе таможня изъяла табак без акцизных марок

При поверках в нескольких магазинах Севастополя была обнаружена табачная продукция без акцизных марок.
Сотрудники Севастопольской таможни нашли и изъяли из торговой сети незаконно ввезённые: 74 пачки табака для кальяна из Турции и 81 пачку сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. На продукции отсутствовали акцизные марки Российской Федерации. Открыты два административных производства, сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.
Служба информации «Вести.Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь