В Севастополе трем школам присвоены имена Героев Советского Cоюза

Перед Днем Победы трем севастопольским школам присвоили имена Героев Советского Cоюза. Об этом стало известно в ходе заседания правительства города.

Три севастопольских школы будут носить имена Героев Советского Союза. Такое решение сегодня было принято на заседании городского правительства. Общеобразовательной школе №37 присвоено имя Степана Неустроева. В 1945 году бойцы его батальона Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы на Рейхстагом. Школа №33 – в Балаклаве – будет носить имя контр-адмирала Владимира Герасимова, а гимназия №10 – имя лётчика-черноморца Мирона Ефимова.

Источник: Вести.Севастополь