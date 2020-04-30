В Севастополе трем школам присвоены имена Героев Советского Cоюза

30 апреля 2020     1
В Севастополе трем школам присвоены имена Героев Советского Cоюза

Перед Днем Победы трем севастопольским школам присвоили имена Героев Советского Cоюза. Об этом стало известно в ходе заседания правительства города.

Три севастопольских школы будут носить имена Героев Советского Союза. Такое решение сегодня было принято на заседании городского правительства. Общеобразовательной школе №37 присвоено имя Степана Неустроева. В 1945 году бойцы его батальона Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы на Рейхстагом. Школа №33 – в Балаклаве – будет носить имя контр-адмирала Владимира Герасимова, а гимназия №10 – имя лётчика-черноморца Мирона Ефимова.

Источник: Вести.Севастополь

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