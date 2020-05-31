В Севастополе третьи сутки не фиксируются новые случаи коронавируса

31 мая 2020     9
В Севастополе третьи сутки не фиксируются новые случаи коронавируса

За сутки в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Такие же результаты в городе отмечались 29 и 30 мая. После выздоровления за минувшие сутки выписаны из стационара два человека.

Завершён режим обсервации на строительной площадке в бухте Омега. Рабочие, находившиеся на карантине, уехали из Севастополя. Всего в городе коронавирусом заболел 161 человек, выздоровел 131, трое умерли.

Под наблюдением в инфекционной больнице остаются 82 пациента, в горбольнице №9 – 76, на дому – 572.

Источник: Вести.Севастополь

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