В Севастополе третьи сутки не фиксируются новые случаи коронавируса

За сутки в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Такие же результаты в городе отмечались 29 и 30 мая. После выздоровления за минувшие сутки выписаны из стационара два человека.

Завершён режим обсервации на строительной площадке в бухте Омега. Рабочие, находившиеся на карантине, уехали из Севастополя. Всего в городе коронавирусом заболел 161 человек, выздоровел 131, трое умерли.

Под наблюдением в инфекционной больнице остаются 82 пациента, в горбольнице №9 – 76, на дому – 572.

Источник: Вести.Севастополь