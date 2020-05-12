В Севастополе три тысячи рублей выплатят несовершеннолетним детям до 19 мая

Почти половина заявлений для выплаты 3 тысяч рублей на несовершеннолетних детей составлена с ошибками.

Руководитель департамента образования Елена Богомолова рассказала, что чаще всего родители неверно указывают номер банковского счёта для получения денег. Он также не может быть кредитным или коммерческим. Некоторые севастопольцы приложили к заявлению фальшивые сканы паспорта с данными о прописке.

«Большой процент таких родителей, которые подавали первоначально заявления, например, на троих детей родитель подавал заявление одно, – говорит директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова. – 70% родителей предоставили, почему-то СНИЛС ребёнка, хотя чётко прописано в заявлении – СНИЛС заявителя».

50 тысяч семей уже получили единовременную выплату. В обработке сейчас ещё 20 тысяч заявлений. Для тех, кто обращался в последних числах апреля, срок рассмотрения установлен до 19 мая.

Источник: Вести.Севастополь