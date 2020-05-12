В Севастополе удвоенную выплату на первого ребенка начислят автоматически

Департамент труда и социальной защиты населения объяснил севастопольцам, как можно получить удвоенную выплату на первого ребёнка до 1,5 лет.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации рассказал о новом порядке материальной помощи семьям этой категории.

«Никаких заявлений для перерасчёта подавать не нужно. Как только будут нормативные акты приняты, департамент труда и соцзащиты сделает перерасчёт самостоятельно, без заявлений и посещений органов соцзащиты населения, – пояснила замначальника управления соцобеспечения департамента труда Севастополя Евгения Пытько. – Региональные меры социальной поддержки – такие как пособие на ребёнка, государственная социальная помощь малоимущим семьям, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка – продлены до 1 октября на основании уже имеющихся документов в департаменте труда и соцзащиты».

Кроме этого в Севастополе продолжают выплачивать региональный материнский капитал на второго ребёнка. В этом случае наоборот, необходимо написать заявление в департамент труда и социальной защиты. Обязательное условие для одобрения выплат – ребёнку должен исполниться один год.

Источник: Вести.Севастополь