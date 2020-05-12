В Севастополе удвоенную выплату на первого ребенка начислят автоматически

12 мая 2020     11
В Севастополе удвоенную выплату на первого ребенка начислят автоматически

Департамент труда и социальной защиты населения объяснил севастопольцам, как можно получить удвоенную выплату на первого ребёнка до 1,5 лет. 

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации рассказал о новом порядке материальной помощи семьям этой категории.

«Никаких заявлений для перерасчёта подавать не нужно. Как только будут нормативные акты приняты, департамент труда и соцзащиты сделает перерасчёт самостоятельно, без заявлений и посещений органов соцзащиты населения, – пояснила замначальника управления соцобеспечения департамента труда Севастополя Евгения Пытько. – Региональные меры социальной поддержки – такие как пособие на ребёнка, государственная социальная помощь малоимущим семьям, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка – продлены до 1 октября на основании уже имеющихся документов в департаменте труда и соцзащиты».

Кроме этого в Севастополе продолжают выплачивать региональный материнский капитал на второго ребёнка. В этом случае наоборот, необходимо написать заявление в департамент труда и социальной защиты. Обязательное условие для одобрения выплат – ребёнку должен исполниться один год.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Павианы подрались из-за бутылки пива
Павианы подрались из-за бутылки пива

В южноафриканском городе Дурбан две обезьяны подрались из-за бутылки пива. Кадры, снятые во время сафари, организованного фирмой Tim Brown Tours …


Развивающимся странам предсказали политический кризис из-за коронавируса
Развивающимся странам предсказали политический кризис из-за коронавируса

Все развивающиеся страны в полной мере испытывают экономические последствия кризиса из-за пандемии коронавируса, что может привести к политической дестабилизации и …


США признали успехи России в Сирии
США признали успехи России в Сирии

Россия демонстрирует военные успехи в Сирии, хотя Москва и не довольна правлением легитимного президента республики Башара Асада. Об этом в …


В Севастополе удвоенную выплату на первого ребенка начислят автоматически
В Севастополе удвоенную выплату на первого ребенка начислят автоматически

Департамент труда и социальной защиты населения объяснил севастопольцам, как можно получить удвоенную выплату на первого ребёнка до 1,5 лет.  Президент …


Вести Севастополь 12.05.2020
Вести Севастополь 12.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы: – Снюсы, вейпы и алкоголь. В Севастополе ограничили продажу вредных для здоровья товаров. Какие магазины, вероятно, закроются …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты