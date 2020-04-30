В Севастополе улицу Большую Морскую откроют для движения транспорта 1 мая

1 мая улицу Большую Морскую откроют для движения транспорта. Об этом сегодня заявил врио губернатора города Михаил Развожаев. Все основные работы завершены, остались только последние – косметические штрихи. В ближайшее время будет восстановлены маршруты общественного транспорта.

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Первое, что обращает на себя внимание ещё на подъезде к Большой Морской – на площади Лазарева в центре – появилась прогулочная зона. Изменения здесь заметят и водители.

«При прежней схеме здесь было гораздо больше парковочных мест. Но тем не менее наконец-то в Севастополе появилось наверно первое место для парковки такси. Я бы ещё предусмотрел бы наличие мест для инвалидов именно в нижней части парковки. Потому что да, слева от меня имеется два парковочных места, но не всем нужно именно здесь припарковаться», – говорит член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим Мишин.

Парковочные места вдоль улицы теперь более чётко выделены, в том числе, и пандусами для водителей с ограниченными возможностями здоровья.

На Большой Морской водителям нужно учесть ограничение скорости – 40 километров в час. Некоторые сетуют на несовершенство разметки.

«Адрес Большая Морская, 26. Возникли трудности с въездом во двор, – подчеркнул житель дома на улице Большая Морская Станислав Блинов, – Отсутствует прерывистая линия для поворота направо. Приходится пересекать сплошную линию, тем самым нарушая ПДД».

Нынешний вид улицы – результат компромисса. Несмотря на дополнительные затраты архитектурное борю “Wowhouse” по просьбе горожан внесло около десятка корректировок в проект реконструкции.

«Сначала было бурное общественное обсуждение, и решили поменять транспортную схему. Это было не очень сложно, но всё-таки трудоёмко. Её поменяли. Потом была долго дискуссия по поводу озеленения. Очень хорошо, что она прошла бурно, но компактно, потом», – рассказывает руководитель архитектурного бюро “Wowhaus” Олег Шапиро.

На Большой Морской уменьшенные дорожные знаки. Такие не закрывают обзор пешеходам. Их можно ставить в центре и в исторических кварталах. Но водителям придётся повысить внимание. Видимость может нарушить зелень крон. У здания Главпочтамта тоже не отвлекайтесь. Разметка заранее не предупреждает о перестроении для разрешенного поворота направо. На перекрёстке с улицей Адмирала Октябрьского убран один из четырёх переходов, замедлявших движение транспорта.

На Большой Морской многое по-новому. У водителей и пешеходов появился способ общения. Нажатие на кнопку – и уже через несколько секунд поток машин останавливается, уступая дорогу пешеходам. Так что улица не только изменилась внешне, здесь стало удобнее.

Олег Смирнов, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь