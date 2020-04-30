В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

30 апреля 2020     15
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Как сообщил сегодня врио губернатора Севастополя, в больнице умер пациент, у которого был диагностирован коронавирус. В городе это первый смертельный случай. 

У мужчины была онкология, он получал паллиативную помощь в больнице имени Даши Севастопольской, но тем не менее статистика засчитает этот случай как смерть от коронавируса, сказал Михаил Развожаев. Точную причину смерти установит экспертиза. 

Сегодня в городе были диагностированы еще семь новых случаев заболевания, четыре из них – у медицинских работников.

Источник: Вести.Севастополь

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