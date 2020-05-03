В Севастополе умер второй больной коронавирусом

3 мая 2020     14
В Севастополе умер второй больной коронавирусом

Ещё один пациент, находившийся на ИВЛ, скончался в инфекционной больнице.

На утро 3 мая в Севастополе зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции. Все люди были в контакте с ранее заболевшими, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Женщина в возрасте 73 лет, находившаяся на искусственной вентиляции лёгких в стационаре инфекционной больницы, умерла.

Всего в городе зарегистрировано 89 случаев коронавируса, 10 человек выздоровели, двое умерли.

Под наблюдением на дому находятся 1212 человек, в обсерваторе «Изумруд» – 78 человек, на строительных площадках – 704.

Источник: Вести.Севастополь

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