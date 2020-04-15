В Севастополе уроки для школьников начали транслировать по ТВ

Для севастопольских старшеклассников на телеканалах будут транслировать школьные уроки по русскому языку, математике, истории и обществознанию.

Занятия проводятся только для учащихся выпускных классов. Уроки подготовлены педагогами Севастополя и московскими учителями.

Трансляции проведут телеканалы «СТВ» и «Севастополь 24» по будним дням, сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Передача «Телеуроки» будет также доступна на электронных ресурсах телеканала СТВ и Московского образовательного канала.

Источник: Вести.Севастополь