В Севастополе усилены меры борьбы с распространением коронавируса

В ступило в силу ограничение на прием в Севастополе туристов. В гостиницах до 1 июня разрешено селить только граждан, находящихся в служебных поездках.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ по дополнительным ограничительным мерам для предотвращения угрозы распространения коронавируса.
Документ запрещает с 28 марта до 1 июня прием и размещение граждан в пансионатах, гостиницах и оздоровительных детских лагерях. Исключение сделано для тех, кто едет в командировку.
Для постояльцев, которые уже находятся в указанных местах, должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания. Питание отдыхающих должно осуществляться только по месту их проживания.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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