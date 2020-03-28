В Севастополе усилены меры борьбы с распространением коронавируса

В ступило в силу ограничение на прием в Севастополе туристов. В гостиницах до 1 июня разрешено селить только граждан, находящихся в служебных поездках.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ по дополнительным ограничительным мерам для предотвращения угрозы распространения коронавируса.

Документ запрещает с 28 марта до 1 июня прием и размещение граждан в пансионатах, гостиницах и оздоровительных детских лагерях. Исключение сделано для тех, кто едет в командировку.

Для постояльцев, которые уже находятся в указанных местах, должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания. Питание отдыхающих должно осуществляться только по месту их проживания.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь