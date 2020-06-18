В Севастополе устраняют последствия сильного ливня

Сегодня за 50 минут в Севастополе выпала почти половина месячной нормы осадков. В городе оказались подтопленными сразу несколько улиц. А жители трех сел: Верхнесадового, Терновки и Пироговки – остались без электричества. Из-за удара молнии произошло короткое замыкание на подстанции.

<!-- -->

Сейчас следов ливня практически не осталось. Хотя, глядя на потоки дождя, Надежда Соляникова уже готовилась подсчитывать ущерб. В июне прошлого года у жительницы улицы Портовой после похожего ливня вода была повсюду – и во дворе, и внутри дома. Тогда сотрудники МЧС откачали почти 800 кубометров воды.

«Штукатурку сбивали, полы срывали все. Мебель совсем нет. Ничего не годное. И получается, что нам надо было и ремонт сделать, и кое-что детям купить на чем спать. Поначалу у друзей жили», – рассказывает Надежда Соляникова.

Правительство частично возместило жительнице ущерб в размере 300 тысяч рублей, но этих денег на ремонт не хватило, и стоит ли его продолжать, Надежда не уверена. Проблема не исчезла. Как дождь – так ситуация повторяется. Поток воды стекает со спуска Котовского. В минувшем году этот участок дороги был признан наиболее пострадавшим от стихии.

После прошлогоднего ливня на спуске Котовского полностью заменили покрытие. Новое потоки воды выдержало, а тротуар, который тогда тоже сделали – нет.

Кроме спуска Котовского подтопленными оказались Арт-бухта, улицы Маршала Бирюзова, Николая Музыки, Льва Толстого. Список можно продолжать и дальше. Но это еще не все последствия стихии. В трех селах потребители остались без электричества, а на Центральном холме Севастополя на минивэн упала старая акация: пострадавших нет, но капот автомобиля помяло. У поликлиники на улице Ленина на противоположную сторону дороги ветром отнесло строительный забор.

Месячная норма осадков для июня – 38 миллиметров, а тут за час выпала почти половина, сообщили синоптики.

«Выпало 16 миллиметров осадков за 50 минут, – говорит дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Кахно. – Сегодня мы ожидали прохождения фронтального раздела, с чем был связан этот дождь. А на ближайшие сутки мы ожидаем без существенных осадков, потому что влияние этого фронта не будет оказываться на наш район».

На всех пострадавших участках начались восстановительные работы. Местные власти обещают устранить последствия ливня в кратчайшие сроки.

Анастасия Репикова, Антон Терешкин.

Источник: Вести.Севастополь