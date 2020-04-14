В Севастополе увеличилось количество патрулей

14 апреля 2020     7
В Севастополе увеличилось количество патрулей

В Севастополе начали действовать электронные пропуска. Их получают те, кому необходимо выходить на работу во время карантина. Нарушителей режима самоизоляции выявляют правоохранительные органы. 

Совместные рейды на остановках общественного транспорта проводят полиция, представители Черноморского флота, сотрудники департамента общественной безопасности и народные дружины. Пока одни проверяют документы у пассажиров, другие останавливают людей на выходе из автобусов и маршруток. Просят предъявить пропуск установленного образца, спрашивают о целях поездки. В отношении нарушителей составляют протокол.

«Люди конечно, читают указы губернатора, знают определенные правила, по большому счету все ссылаются на поход либо в аптеку, либо в магазин. Но мы рассматриваем конкретные случаи, если человек находится от места своего жительства на довольно-таки большом расстоянии, то, естественно, к нему возникают определённые вопросы», – говорит Валерий Николаенко, начальник управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти департамента общественной безопасности г. Севастополя.

Сотрудники правоохранительных органов составили более 30 протоколов, их уже передали в суд. Нарушителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей. Такие рейды проводят по всем районам города. В ближайшее время к патрулирующим присоединятся также сотрудники МЧС и Росгвардии.

Источник: Вести.Севастополь

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