В Севастополе уже 1300 человек решили проголосовать не по месту регистрации

17 июня 2020     12
В Севастополе уже 1300 человек решили проголосовать не по месту регистрации

На избирательных участках Севастополя начался прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать не по месту регистрации. Это касается как приезжих, так и севастопольцев, если они прописаны по одному адресу, а живут по другому. 

Как сообщил глава Севизбиркома, уже 1300 человек открепились от прежних участков и переписали себя на те, где им удобнее голосовать. Сделать это можно также через МФЦ или портал госуслуг. 

“Система построена таким образом, что вас там исключат, здесь запишут и никакое двойное голосование невозможно в этой ситуации, но при этом вам удобно голосовать здесь. Система с 17 года работает, миллионы людей воспользовались ею на выборах президента, на различных других уровнях. Пожалуйста, сегодня удобно голосовать!” – сказал Сергей Даниленко, председатель Севастопольской городской избирательной комиссии. 

С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Если вы живете не по прописке или у вас нет постоянной регистрации в Севастополе, прикрепитесь к любой участковой избирательной комиссии. Для этого до 21 июня подайте заявку на голосование по месту нахождения.

Существуют три способа оформить заявку: 

– онлайн через сайт госуслуг;

– лично через отделения МФЦ. Список адресов вы найдете на сайте мфц92.рф;

– с 16 по 21 июня можно заполнить заявление, посетив избирательную комиссию по месту будущего голосования. Список участков – на сайте Севизбиркома.

Получить разъяснения можно у волонтеров движения “Мы вместе – Севастополь” по телефону +7(8692) 227-227. 

Источник: Вести.Севастополь

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