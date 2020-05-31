В Севастополе в 2020 году откроют кинологический центр МВД

Планируется создание центра, рассчитанного на 30 собак, которые будут выполнять работу по охране и поиску.

О планах по созданию в Севастополе кинологического центра полиции в интервью «Вести. Севастополь» рассказал руководитель УМВД города Павел Гищенко.

По его словам, земля уже выделена и сейчас проводятся мероприятия по оформлению необходимой документации.

«Я уверен, что до конца этого года мы центр кинологии <…> откроем. В городе-герое Севастополе у нас будет свой абсолютно полнокровный центр. Из расчёта 30 собак, которые, в принципе, в полном объёме выполнят все задачи, которые стоят перед нами», – отметил Павел Гищенко.

Источник: Вести.Севастополь